На Львовщине случайно задержали убийцу: он превысил скорость – фото
На Львовщине 8 ноября полицейские остановили автомобиль Opel Vivaro. За рулем находился мужчина, которого разыскивали за убийство в Запорожье.
Мужчину задержали на трассе Львов – Шегини около 12:00 дня. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как задержали убийцу
- На трассе Львов – Шегини устройство TruCam показало, что водитель авто Opel Vivaro превысил скорость.
- Он ехал в населенном пункте на скорости 74 километра в час.
- Полицейские остановили машину.
- Во время проверки документов правоохранители выяснили, что 56-летний житель Запорожья находится в розыске за убийство.
Мужчину разыскивали за убийство в Запорожье / Фото патрульной полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
В Запорожской области правоохранители разыскивали мужчину за умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.
В свою очередь, львовские патрульные вынесли на мужчину постановление за превышение скорости.
Сначала злоумышленника отвезли в Пустомытовский отдел полиции. Однако следователи Днепровского отдела полиции приехали и забрали задержанного.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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