На Львовщине 8 ноября полицейские остановили автомобиль Opel Vivaro. За рулем находился мужчина, которого разыскивали за убийство в Запорожье.

Мужчину задержали на трассе Львов – Шегини около 12:00 дня. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как задержали убийцу

На трассе Львов – Шегини устройство TruCam показало, что водитель авто Opel Vivaro превысил скорость.

Он ехал в населенном пункте на скорости 74 километра в час.

Полицейские остановили машину.

Во время проверки документов правоохранители выяснили, что 56-летний житель Запорожья находится в розыске за убийство.



Мужчину разыскивали за убийство в Запорожье / Фото патрульной полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

В Запорожской области правоохранители разыскивали мужчину за умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.

В свою очередь, львовские патрульные вынесли на мужчину постановление за превышение скорости.

Сначала злоумышленника отвезли в Пустомытовский отдел полиции. Однако следователи Днепровского отдела полиции приехали и забрали задержанного.

Сейчас продолжается досудебное расследование.