На Львовщине произошел ужасный пожар из-за курения в постели: погиб мужчина – фото
На Львовщине в городе Яворов 18 февраля случился жуткий пожар из-за курения в постели. 41-летний владелец квартиры не смог спастись и погиб.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар произошел около 19:52 в доме на улице Валовой. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
К теме Один мужчина повесился, а другой – получил ожоги: во Львове случился пожар в коллекторе – фото
Как случился пожар
- Около 19:52 работникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 2 этаже 2-этажного дома на улице Валовой.
- К месту вызова немедленно выехали пожарные.
- На момент прибытия работников МЧС квартира и подъезд дома были полностью заполнены дымом.
- Спасатели надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и начали тушить пожар.
- В 20:05 огонь локализовали, а в 20:09 – полностью потушили.
Пожар произошел около 19:52 / Фото ГСЧС Львовщины
В результате возгорания погиб мужчина
На месте пожара работники МЧС нашли тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 41-летний владелец квартиры. По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, местный житель погиб из-за "неосторожного обращения с огнем во время курения".
Огонь уничтожил матрас и пол на площади 1 квадратный метр. К ликвидации возгорания привлекли 1 единицу спецтехники и 5 работников МЧС. Причины возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранители.
Поделиться новостью