На Львовщине в городе Яворов 18 февраля случился жуткий пожар из-за курения в постели. 41-летний владелец квартиры не смог спастись и погиб.

Пожар произошел около 19:52 в доме на улице Валовой. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Как случился пожар

Около 19:52 работникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 2 этаже 2-этажного дома на улице Валовой.

К месту вызова немедленно выехали пожарные.

На момент прибытия работников МЧС квартира и подъезд дома были полностью заполнены дымом.

Спасатели надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и начали тушить пожар.

В 20:05 огонь локализовали, а в 20:09 – полностью потушили.



Пожар произошел около 19:52 / Фото ГСЧС Львовщины

В результате возгорания погиб мужчина

На месте пожара работники МЧС нашли тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 41-летний владелец квартиры. По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, местный житель погиб из-за "неосторожного обращения с огнем во время курения".

Огонь уничтожил матрас и пол на площади 1 квадратный метр. К ликвидации возгорания привлекли 1 единицу спецтехники и 5 работников МЧС. Причины возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранители.