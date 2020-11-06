На Львовщине случился пожар, в котором едва не погибли дети: фото
В городе Сосновка, что на Львовщине, 5 ноября в жилом доме случился пожар. В соседней квартире были 2 маленьких детей, которые едва не погибли в огне.
Пожар возник в четырехэтажном доме на улице Кривоноса. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ДСНС Львовщины.
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Как случился пожар
- Жители дома позвонили пожарным около 3 часов дня.
- Они рассказали, что на третьем этаже дома загорелась квартира.
- Чрезвычайники сразу выехали на место вызова. Там они увидели, что из окон квартиры выбивается густой черный дым.
- Спасатели одели средства защиты органов дыхания и начали тушить пожар.
Пожар возник около 3 часов дня / Фото ГСЧС Львовщины
Что произошло с детьми
- Местная жительница, которая в то время находилась на работе, узнала, что в ее доме загорелась соседняя квартира.
- Женщина прибежала на место пожара. Она рассказала спасателям, что этажом выше в квартире находятся 2 ее маленьких детей 10 и 11 лет.
- Чрезвычайники, не теряя ни минуты, пошли их спасать.
- Пожарные вывели детей на свежий воздух.
Кто пострадал от пожара
К борьбе с огнем присоединились 7 спасателей и 1 единица спецтехники. Пожар локализовали в 15:27. Чрезвычайники полностью потушили пламя через 7 минут.
В ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Однако огонь уничтожил комнату квартиры на 3 этаже и домашние вещи.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.
В результате пожара едва не пострадали 2 детей / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают причины возгорания / Фото ГСЧС Львовщины
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