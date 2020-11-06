В городе Сосновка, что на Львовщине, 5 ноября в жилом доме случился пожар. В соседней квартире были 2 маленьких детей, которые едва не погибли в огне.

Пожар возник в четырехэтажном доме на улице Кривоноса. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ДСНС Львовщины. Читайте также В Червонограде загорелась квартира: владелец мирно спал и едва не погиб – фото Как случился пожар Жители дома позвонили пожарным около 3 часов дня.

Они рассказали, что на третьем этаже дома загорелась квартира.

Чрезвычайники сразу выехали на место вызова. Там они увидели, что из окон квартиры выбивается густой черный дым.

Спасатели одели средства защиты органов дыхания и начали тушить пожар.

Пожар возник около 3 часов дня / Фото ГСЧС Львовщины Что произошло с детьми Местная жительница, которая в то время находилась на работе, узнала, что в ее доме загорелась соседняя квартира.

Женщина прибежала на место пожара. Она рассказала спасателям, что этажом выше в квартире находятся 2 ее маленьких детей 10 и 11 лет.

Чрезвычайники, не теряя ни минуты, пошли их спасать.

Пожарные вывели детей на свежий воздух. Кто пострадал от пожара К борьбе с огнем присоединились 7 спасателей и 1 единица спецтехники. Пожар локализовали в 15:27. Чрезвычайники полностью потушили пламя через 7 минут. В ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Однако огонь уничтожил комнату квартиры на 3 этаже и домашние вещи. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.

В результате пожара едва не пострадали 2 детей / Фото ГСЧС Львовщины Правоохранители устанавливают причины возгорания / Фото ГСЧС Львовщины