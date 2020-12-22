В Золочевском районе Львовщины 21 декабря случился пожар в жилом доме. Его владелец едва не погиб – он отравился продуктами горения. Однако мужчине повезло, что неравнодушные соседи спасли его, вытащив через окно.

Пожар попавшиеся около 18:11 в селе Золочевка. Спасатели тушили ее в течение часа. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Около 18:11 обеспокоены жители села Золочевка позвонили к спасателям. Они рассказали, что в их селе случился пожар в жилом доме.

На момент возгорания в здании находился его владелец. Неравнодушные соседи, зная об этом, спасли мужчину. Они вытащили его через окно.

На место вызова немедленно отправились спасатели. Там они увидели, что дом уже заполнен ядовитыми продуктами горения.

Пожарные надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к ликвидации возгорания.

Спасателям удалось локализовать пожар в 18:50, а в 19:12 его полностью погасили.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины

Пострадавшего в результате пожара

В результате пожара огонь полностью уничтожил вещи хозяина на площади 25 квадратных метров, межкомнатные деревянные и пластиковые двери и пластиковые окна. Однако пострадали не только вещи – 67-летний владелец дома отравился продуктами горения. Его в состоянии средней тяжести увезли в реанимацию Золочевской центральной районной больницы.

Пожарные спасли от возгорания 2 жилых и 1 хозяйственное здание. К ликвидации пожара привлекли 2 единицы спецтехники и 6 спасателей. Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара в доме.