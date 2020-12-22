На Львовщине случился страшный пожар: владелец дома отравился дымом и чуть не умер – фото
В Золочевском районе Львовщины 21 декабря случился пожар в жилом доме. Его владелец едва не погиб – он отравился продуктами горения. Однако мужчине повезло, что неравнодушные соседи спасли его, вытащив через окно.
Пожар попавшиеся около 18:11 в селе Золочевка. Спасатели тушили ее в течение часа. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Около 18:11 обеспокоены жители села Золочевка позвонили к спасателям. Они рассказали, что в их селе случился пожар в жилом доме.
- На момент возгорания в здании находился его владелец. Неравнодушные соседи, зная об этом, спасли мужчину. Они вытащили его через окно.
- На место вызова немедленно отправились спасатели. Там они увидели, что дом уже заполнен ядовитыми продуктами горения.
- Пожарные надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к ликвидации возгорания.
- Спасателям удалось локализовать пожар в 18:50, а в 19:12 его полностью погасили.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
Пострадавшего в результате пожара
В результате пожара огонь полностью уничтожил вещи хозяина на площади 25 квадратных метров, межкомнатные деревянные и пластиковые двери и пластиковые окна. Однако пострадали не только вещи – 67-летний владелец дома отравился продуктами горения. Его в состоянии средней тяжести увезли в реанимацию Золочевской центральной районной больницы.
Пожарные спасли от возгорания 2 жилых и 1 хозяйственное здание. К ликвидации пожара привлекли 2 единицы спецтехники и 6 спасателей. Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара в доме.
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