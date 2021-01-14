В Новом Роздоле, на Львовщине, 13 января случился пожар в одной из квартир 5-этажного дома. Хозяин квартиры отравился продуктами горения и не мог спастись.

Пожар возник около 23:15 в квартире одного из домов на проспекте Шевченко. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Сообщение о пожаре, который возник в квартире на 5 этаже дома на проспекте Шевченко, поступило чрезвычайникам около 23:15.

Не теряя ни минуты, огнеборцы отправились на место вызова. Они сразу приступили к ликвидации и разведке пожара.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

В 23:46 пожар локализовали, а в 23:54 чрезвычайники полностью преодолели огонь.

К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 7 спасателей.

Что пострадало в результате пожара

Пожарные спасли от гибели 50-летнего владельца квартиры. Однако в результате пожара он отравился продуктами горения и получил ожоги стоп II степени. Медики отвезли мужчину в Новороздольскую городскую больницу в состоянии средней тяжести.

Огонь уничтожил домашние вещи на площади 4 квадратных метра. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.