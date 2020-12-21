На Львовщине 19 декабря случился страшный пожар в деревянном жилом доме. Спасатели нашли в одной из комнат тело 63-летнего мужчины. Он погиб в собственном доме.

Пожар произошел около 21:10 в селе Монастырь-Дережичский. Пока причины возникновения возгорания в доме устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. Интересно Во Львове произошел мощный взрыв газа: в доме обвалилась часть стены – фото и видео Как случился пожар Сообщение о пожаре в селе Монастырь-Дережичский поступило спасателям около 21:10.

Не теряя ни минуты, чрезвычайники выехали на место вызова.

Там они увидели, что огонь уже полностью охватил дом.

Спасатели надели спецсредства защиты органов дыхания и зрения и отправились тушить пожар.

Чрезвычайники локализовали огонь в 21:52, а уже в 22:31 его полностью побороли.

К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины Правоохранители проводят расследование Во время тушения пожара чрезвычайники нашли в одной из комнат тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался владелец дома – 63-летний местный житель. В результате пожара огонь полностью уничтожил дом. Сейчас причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранители.