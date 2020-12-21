На Львовщине случился смертельный пожар: мужчина погиб в собственном доме – фото
На Львовщине 19 декабря случился страшный пожар в деревянном жилом доме. Спасатели нашли в одной из комнат тело 63-летнего мужчины. Он погиб в собственном доме.
Пожар произошел около 21:10 в селе Монастырь-Дережичский. Пока причины возникновения возгорания в доме устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Сообщение о пожаре в селе Монастырь-Дережичский поступило спасателям около 21:10.
- Не теряя ни минуты, чрезвычайники выехали на место вызова.
- Там они увидели, что огонь уже полностью охватил дом.
- Спасатели надели спецсредства защиты органов дыхания и зрения и отправились тушить пожар.
- Чрезвычайники локализовали огонь в 21:52, а уже в 22:31 его полностью побороли.
- К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Во время тушения пожара чрезвычайники нашли в одной из комнат тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался владелец дома – 63-летний местный житель. В результате пожара огонь полностью уничтожил дом.
Сейчас причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранители.
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