В Старосамборском районе Львовской области 12 декабря произошел страшный пожар. Друг владельца дома погиб, а сам мужчина – получил ожоги.

Пожар произошел в селе Старая Ропа около 3:59. Загорелся деревянный жилой дом. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как возник пожар

Около 4 часов утра к чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в деревянном доме в селе Старая Ропа.

Не теряя ни минуты, на место вызова выехали пожарные.

Там они увидели, что из окон дома выбивались языки пламени.

Спасатели одели средства защиты органов дыхания и зрения и начали тушить пожар.

Пожарные локализовали пожар в 4:59, а в 5:54 – его полностью ликвидировали.

К ликвидации возгорания привлекли 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Смотрите фото, как тушили пожар в селе Старая Ропа/Фото ГСЧС Львовщины

Кто пострадал от пожара

Во время разведки пожара спасатели обнаружили в одной из комнат тело мужчины. Погибшим оказался 49-летний товарищ владельца дома. В свою очередь, 45-летний владелец дома получил ожоги II – III степени. Медики отвезли его в Старосамборскую центральную районную больницу.

В результате пожара огонь уничтожил домашние вещи, крышу на площади 10 квадратных метров, и повредил стены и перекрытие дома.

Правоохранители предварительно установили, что причиной пожара было неосторожное обращение с огнем.