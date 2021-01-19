В Каменка-Бугском районе Львовской области 19 января случился пожар в жилом доме. Чрезвычайники спасли от огня 87-летнюю женщину.

Пожар возник около 3:16 в селе Новый Ярычив. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Около 3:16 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в селе Новый Ярычив на улице Ивана Франко. Загорелся кирпичный жилой дом.

Не теряя ни минуты, на место вызова выехали пожарные.

Когда они приехали, дым полностью охватил дом.

Спасатели попали в жилье через окно.

В доме чрезвычайники нашли женщину, которую они немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам.

В 3:42 спасатели локализовали пожар, а в 4:00 его полностью ликвидировали.



Пожар возник около 3:16 / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

В результате пожара 87-летняя хозяйка дома получила ожог левой ноги и отравление продуктами горения. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в восьмую городскую клиническую больницу Львова.

Огонь уничтожил вещи хозяйки на площади 2 квадратных метра и повредил стены дома. К ликвидации пожара привлекли 2 единицы спецтехники и 7 спасателей. Пока причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.