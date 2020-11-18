На Львовщине произошел губительный пожар: женщина отравилась дымом и не могла ходить – фото
В селе Любинцы, что на Львовщине, 18 ноября случился пожар в деревянном доме. Его 64-летняя владелица отравилась дымом и не могла самостоятельно спастись от огня.
Пожар произошел около 1:31. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания в доме. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Обеспокоенные местные жители позвонили спасателям и рассказали, что в селе Любинцы загорелся жилой дом.
- На место вызова сразу выехали спасатели. Чрезвычайники нашли в доме его 64-летнюю владелицу.
- Женщину вынесли на улицу, потому что она самостоятельно выйти не могла.
- Местную жительницу отвезли в больницу. Медики поставили ей диагноз – отравление продуктами горения.
- Чрезвычайники, надев аппараты защиты органов дыхания, начали тушить огонь, который быстро распространился по деревянным конструкциям здания.
- Пожар локализован в 03:00. Спасателям удалось полностью потушить огонь в 4:18
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара
Огонь уничтожил хозяйственную часть дома площадью 50 квадратных метров. Также в результате пожара сгорели стены, деревянное перекрытие и крыша дома на площади 50 квадратных метров.
К ликвидации огня присоединились 16 чрезвычайников и 3 единицы спецтехники.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины пожара.
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