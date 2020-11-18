В селе Любинцы, что на Львовщине, 18 ноября случился пожар в деревянном доме. Его 64-летняя владелица отравилась дымом и не могла самостоятельно спастись от огня.

Пожар произошел около 1:31. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания в доме. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. Читайте также На Львовщине случился ужасный пожар: погиб мужчина – фото пожарища Как случился пожар Обеспокоенные местные жители позвонили спасателям и рассказали, что в селе Любинцы загорелся жилой дом.

На место вызова сразу выехали спасатели. Чрезвычайники нашли в доме его 64-летнюю владелицу.

Женщину вынесли на улицу, потому что она самостоятельно выйти не могла.

Местную жительницу отвезли в больницу. Медики поставили ей диагноз – отравление продуктами горения.

Чрезвычайники, надев аппараты защиты органов дыхания, начали тушить огонь, который быстро распространился по деревянным конструкциям здания.

Пожар локализован в 03:00. Спасателям удалось полностью потушить огонь в 4:18 Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара Огонь уничтожил хозяйственную часть дома площадью 50 квадратных метров. Также в результате пожара сгорели стены, деревянное перекрытие и крыша дома на площади 50 квадратных метров. К ликвидации огня присоединились 16 чрезвычайников и 3 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины пожара.