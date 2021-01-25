На Львовщине 24 января произошло 2 смертельных ДТП, в результате которых погибли 2 пешеходов, а один – травмирован. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварий. Водителям грозит до 8 лет за решеткой.

Первое ДТП произошло около 20:15, а второе – около 21:15. На одежде пешеходов не было светоотражающих элементов, поэтому водители их не заметили на дороге. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. К теме На Львовщине водитель легковушки насмерть сбил пешехода фото Как водители сбили пешеходов Около 20:15 на трассе Бориня – Мохнатое в одном из сел Турковского района водитель автомобиля ВАЗ, 31-летний житель района, сбил 58-летнего местного жителя. Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью – он скончался на месте происшествия.

Второе ДТП произошло около 21:15 в Бродах. Водитель автомобиля Renault, 38-летний житель Ровненской области, сбил 2 местных жителей в возрасте 41 и 44 года. В результате аварии 41-летний пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Второй мужчина также травмировался. Медики отвезли его в реанимационное отделение местной больницы.

На Львовщине сбили насмерть 2 пешеходов / Фото полиции Львовщины Что грозит водителям Следователи открыли уголовные производства из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Обратите внимание! Оба наезда произошли в темное время суток, а пешеходы, идя по проезжей части, не имели светоотражающих элементов. Наличие таких элементов на одежде обязательно. Это позволит водителям лучше вас заметить, что, в свою очередь, может сохранить ваше здоровье и жизнь.