На Львовщине на смерть сбили 2 пешеходов: полиция проводит расследование – фото
На Львовщине 24 января произошло 2 смертельных ДТП, в результате которых погибли 2 пешеходов, а один – травмирован. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварий. Водителям грозит до 8 лет за решеткой.
Первое ДТП произошло около 20:15, а второе – около 21:15. На одежде пешеходов не было светоотражающих элементов, поэтому водители их не заметили на дороге. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как водители сбили пешеходов
- Около 20:15 на трассе Бориня – Мохнатое в одном из сел Турковского района водитель автомобиля ВАЗ, 31-летний житель района, сбил 58-летнего местного жителя. Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью – он скончался на месте происшествия.
- Второе ДТП произошло около 21:15 в Бродах. Водитель автомобиля Renault, 38-летний житель Ровненской области, сбил 2 местных жителей в возрасте 41 и 44 года. В результате аварии 41-летний пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Второй мужчина также травмировался. Медики отвезли его в реанимационное отделение местной больницы.
На Львовщине сбили насмерть 2 пешеходов / Фото полиции Львовщины
Что грозит водителям
Следователи открыли уголовные производства из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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