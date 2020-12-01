На Львовщине снегоуборочная машина переехала мужчину, который лежал на дороге: фото
В Жовковском районе Львовщины 1 декабря снегоуборочная машина наехала на мужчину, который лежал на дороге. Местный житель получил травмы, которые были несовместимы с жизнью – он погиб на месте ДТП.
Инцидент произошел в селе Гута Жовковского района около 4:00. Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как снегоуборочная машина переехала мужчину
- 32-летний житель Жовковского района, управляя грузовиком МАЗ, убирал снег на дороге в селе Гута.
- Водитель снегоуборочной машины не заметил мужчину, который лежал на дороге, и наехал на него.
- 30-летний местный житель получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Мужчина погиб на месте ДТП.
Грузовик переехал мужчину около 4 часов утра / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование гибели мужчины
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.
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