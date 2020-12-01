В Жовковском районе Львовщины 1 декабря снегоуборочная машина наехала на мужчину, который лежал на дороге. Местный житель получил травмы, которые были несовместимы с жизнью – он погиб на месте ДТП.

Инцидент произошел в селе Гута Жовковского района около 4:00. Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как снегоуборочная машина переехала мужчину

32-летний житель Жовковского района, управляя грузовиком МАЗ, убирал снег на дороге в селе Гута.

Водитель снегоуборочной машины не заметил мужчину, который лежал на дороге, и наехал на него.

30-летний местный житель получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Мужчина погиб на месте ДТП.



Грузовик переехал мужчину около 4 часов утра / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование гибели мужчины

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.