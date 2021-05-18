О стабилизации ситуации с коронавирусом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Шурпяк во время брифинга 18 мая. Сейчас в медучреждениях Львовщины лечатся 1305 пациентов с коронавирусом.

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Ситуация с коронавирусом на Львовщине – стабильная

Шурпяк заявила, что в области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Медучреждения Львовщины заполнены больными COVID-19 менее чем на 30%. По состоянию на 18 мая в реанимации медучреждений находится 141 пациент, а на аппаратах ИВЛ – 43 больных.

Больницы заполнены менее чем на 30%. За последние сутки госпитализированы около ста человек. Таким образом мы имеем стабильную ситуацию по заболеваемости,

– отметила чиновница.

Обратите внимание! На Львовщине 17 мая обнаружили 118 новых больных коронавирусом. Более 1000 человек вылечились, а 20 – умерли.

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В больницах находятся более 1300 пациентов с COVID-19

По информации Львовского областного центра общественного здоровья, по состоянию на 18 мая в медучреждениях области находятся 1305 пациентов с коронавирусом:

в областной инфекционной больнице – 96;

в Центре легочного здоровья – 96;

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных – 125;

в областной детской клинической больницы "ОХМАТДЕТ" – 9;

в областной клинической больнице – 29;

в больнице скорой помощи – 163;

в 1 городской клинической больнице – 55;

в 5 городской клинической больнице – 45;

в 8 городской клинической больнице – 72;

в 1-м роддоме – 8;

во Львовской клинической больнице на ВТ филиала "ЦОЗ" АО "Укрзализныця" – 22;

в Стрыйской городской больнице – 119;

в Стебницкой городской больнице – 77;

в Рудкивской больнице – 58;

в Новояворовской РБ №1 имени Юрия Липы – 46;

в Каменка-Бугской центральной районной – 36;

в Сокальской центральной районной – 25;

в Жовковской центральной районной – 33;

в Жидачевской центральной районной – 31;

в Самборской центральной районной – 36;

в Буской центральной районной – 56;

в Пустомытовской центральной районной – 25;

в Перемышлянской центральной районной – 56;

в Старосамбирской центральной районной – 32.

Интересно! Ранее во Львовской ОГА прогнозировали увеличение больных коронавирусом после Пасхальных праздников. Однако сейчас ситуация в области остается контролируемой.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала