О стабилизации ситуации с коронавирусом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Шурпяк во время брифинга 18 мая. Сейчас в медучреждениях Львовщины лечатся 1305 пациентов с коронавирусом.

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Ситуация с коронавирусом на Львовщине – стабильная

Шурпяк заявила, что в области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Медучреждения Львовщины заполнены больными COVID-19 менее чем на 30%. По состоянию на 18 мая в реанимации медучреждений находится 141 пациент, а на аппаратах ИВЛ – 43 больных.

Больницы заполнены менее чем на 30%. За последние сутки госпитализированы около ста человек. Таким образом мы имеем стабильную ситуацию по заболеваемости,
– отметила чиновница.

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В больницах находятся более 1300 пациентов с COVID-19

По информации Львовского областного центра общественного здоровья, по состоянию на 18 мая в медучреждениях области находятся 1305 пациентов с коронавирусом:

  • в областной инфекционной больнице – 96;
  • в Центре легочного здоровья – 96;
  • во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных – 125;
  • в областной детской клинической больницы "ОХМАТДЕТ" – 9;
  • в областной клинической больнице – 29;
  • в больнице скорой помощи – 163;
  • в 1 городской клинической больнице – 55;
  • в 5 городской клинической больнице – 45;
  • в 8 городской клинической больнице – 72;
  • в 1-м роддоме – 8;
  • во Львовской клинической больнице на ВТ филиала "ЦОЗ" АО "Укрзализныця" – 22;
  • в Стрыйской городской больнице – 119;
  • в Стебницкой городской больнице – 77;
  • в Рудкивской больнице – 58;
  • в Новояворовской РБ №1 имени Юрия Липы – 46;
  • в Каменка-Бугской центральной районной – 36;
  • в Сокальской центральной районной – 25;
  • в Жовковской центральной районной – 33;
  • в Жидачевской центральной районной – 31;
  • в Самборской центральной районной – 36;
  • в Буской центральной районной – 56;
  • в Пустомытовской центральной районной – 25;
  • в Перемышлянской центральной районной – 56;
  • в Старосамбирской центральной районной – 32.

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