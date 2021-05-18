О стабилизации ситуации с коронавирусом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Шурпяк во время брифинга 18 мая. Сейчас в медучреждениях Львовщины лечатся 1305 пациентов с коронавирусом.
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Ситуация с коронавирусом на Львовщине – стабильная
Шурпяк заявила, что в области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Медучреждения Львовщины заполнены больными COVID-19 менее чем на 30%. По состоянию на 18 мая в реанимации медучреждений находится 141 пациент, а на аппаратах ИВЛ – 43 больных.
Больницы заполнены менее чем на 30%. За последние сутки госпитализированы около ста человек. Таким образом мы имеем стабильную ситуацию по заболеваемости,
– отметила чиновница.
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В больницах находятся более 1300 пациентов с COVID-19
По информации Львовского областного центра общественного здоровья, по состоянию на 18 мая в медучреждениях области находятся 1305 пациентов с коронавирусом:
- в областной инфекционной больнице – 96;
- в Центре легочного здоровья – 96;
- во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных – 125;
- в областной детской клинической больницы "ОХМАТДЕТ" – 9;
- в областной клинической больнице – 29;
- в больнице скорой помощи – 163;
- в 1 городской клинической больнице – 55;
- в 5 городской клинической больнице – 45;
- в 8 городской клинической больнице – 72;
- в 1-м роддоме – 8;
- во Львовской клинической больнице на ВТ филиала "ЦОЗ" АО "Укрзализныця" – 22;
- в Стрыйской городской больнице – 119;
- в Стебницкой городской больнице – 77;
- в Рудкивской больнице – 58;
- в Новояворовской РБ №1 имени Юрия Липы – 46;
- в Каменка-Бугской центральной районной – 36;
- в Сокальской центральной районной – 25;
- в Жовковской центральной районной – 33;
- в Жидачевской центральной районной – 31;
- в Самборской центральной районной – 36;
- в Буской центральной районной – 56;
- в Пустомытовской центральной районной – 25;
- в Перемышлянской центральной районной – 56;
- в Старосамбирской центральной районной – 32.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала