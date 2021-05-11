Сейчас в стационарах медучреждений области лечатся 1652 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели более 132 тысячи жителей Львовщины.

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Медики прогнозируют увеличение количества больных коронавирусом

Глава областного департамента здравоохранения Орест Чемерис рассказал, что в ближайшие дни на Львовщине ожидают увеличение количества больных коронавирусом.

В целом ситуация с COVID-19 на Львовщине несколько стабилизировалась, но несмотря на это мы предполагаем прирост, учитывая ту активность, которая была на Пасхальные праздники. Мы предполагаем, что количество больных может увеличиться уже в ближайшие дни,

– отметил чиновник.

Чемерис добавил, что на праздники жители области активно отдыхали и имели много социальных контактов. Поэтому на 7 – 14 день после Пасхальных праздников на Львовщине, вероятно, возрастет количество больных коронавирусом.

По его словам, по состоянию на 11 мая в стационарах больниц области находятся 1652 пациента с коронавирусом. Сейчас загруженность медучреждений упала до 34%, хотя еще в середине апреля эта цифра достигала почти 70%.

"Да, мы фиксируем спад заболеваемости по всем показателям. Но, несмотря на положительные цифры, должны помнить, что мы уже несколько раз фиксировали улучшение эпидситуации, а заполненность коечной сети раньше тоже составляла менее 35%", – добавил Чемерис.

Чиновник отметил, что жителям Львовщины следует продолжать придерживаться противоэпидемических норм, ведь после ослабления карантинных ограничений коронавирус пока никуда не исчез.

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На Львовщине продолжают вакцинировать жителей от COVID-19

Чемерис также рассказал о состоянии реализации проекта коллективной вакцинации населения в Моршине. Там уже 54% жителей получили первую дозу вакцины, а в ближайшее время будет им вводить вторую дозу. После этого специалисты смогут оценить, был ли эффективным такой эксперимент.

Должны понять, что альтернатив вакцинации нет. Неблагоприятные события после вакцинации фиксируются у 0,02% вакцинированных – это повышение температуры тела в течение 2 – 3 дней и незначительные высыпания,

– отметил чиновник.

На Львовщине 10 мая провакцинировали 592 человека, а всего по состоянию на 11 мая первую дозу вакцины получили более 61 тысячи жителей области. Сейчас Львовская область находится на 3 месте по темпам вакцинации в Украине после Киева и Днепропетровской области.

Дозу вакцины Covieshield получили более тысячи людей 38,39;

Astra Zeneca – 17,23 тысячи людей;

Coronavac – 3720 жителей области;

Pfizer – 2328 людей.

Интересно! Львовщина находилась в условиях строгого карантина более месяца. Из красной зоны область вышла 26 апреля. После этого Львовщина оказалась сразу в желтой карантинной зоне.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала