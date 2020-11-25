В селе Новое Мисто на Львовщине реставрируют ратушу начала XX века. Ее превратят в место отдыха туристов – здесь создадут музей, туристический центр и хостел.

Ранее в ратуше Нового Миста функционировали библиотека и народный дом. Теперь здесь планируют обустроить хостел, музей и смотровую площадку. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Кто занимается реставрацией ратуши

В селе Новое Мисто, которое ранее было городком, начали реставрировать ратушу начала XX века в стиле модерн. Ее будут восстанавливать в рамках туристического проекта "CowBoyky: Украинский дикий запад". Ратушу превратят в место развлечений местных жителей и отдыха туристов. Около 90% стоимости проекта финансирует Евросоюз – он выделил на CowBoyky почти 1 миллион евро.

Председатель Добромильской ОТГ, в которую входит Новый Город, Петр Куляс рассказал, что идея реконструкции ратуши и приспособления ее для туризма возникла из-за вынужденной смены планов. Ранее инвестор должен был построить в селе комплекс. Однако из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса он отказался от этого.

Для этого развлекательного комплекса мы должны были выделить средства для подведения коммуникаций. С европейскими партнерами мы скорректировали проект, чтобы освоить эти средства и одновременно сохранить памятник архитектуры,

– отметил Куляс.



В ратуше Нового Миста обустроят хостел и музей / Фото ZAXID.NET

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Что будет в ратуше Нового Миста после реставрации

Ранее в ратуше Нового Миста был народный дом и библиотека. Теперь здесь хотят обустроить еще краеведческий музей, старостат и места отдыха для туристов . На башне ратуши будет смотровая площадка.

. На башне ратуши будет смотровая площадка. Согласно проекту, стоимость реконструкции составляет около 16 миллионов гривен . В 2020 году на ремонтные работы выделят 6 миллионов гривен – 3 миллиона выделят из проекта CowBoyky, 2 миллиона – из местного бюджета ОТГ и еще миллион гривен должны направить из областного бюджета.

. В 2020 году на ремонтные работы выделят 6 миллионов гривен – 3 миллиона выделят из проекта CowBoyky, 2 миллиона – из местного бюджета ОТГ и еще миллион гривен должны направить из областного бюджета. Сначала в ратуше заменят крышу и обустроят комнаты. Вторая очередь работ – ремонт фасада и первого этажа.

Реконструкцию ратуши планируют завершить до конца 2021 года.

Руководитель проекта CowBoyky Дмитрий Якимец добавил, что в ратуше Нового Миста после реставрации планируют обустроить хостел. На втором этаже здания будет 6 комнат отдыха для туристов, а на первом этаже – туристический центр.

Коротко о проекте "CowBoyky: Украинский дикий запад"