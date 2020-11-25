На Львовщине старинную ратушу превратят в хостел: фото
В селе Новое Мисто на Львовщине реставрируют ратушу начала XX века. Ее превратят в место отдыха туристов – здесь создадут музей, туристический центр и хостел.
Ранее в ратуше Нового Миста функционировали библиотека и народный дом. Теперь здесь планируют обустроить хостел, музей и смотровую площадку. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Кто занимается реставрацией ратуши
В селе Новое Мисто, которое ранее было городком, начали реставрировать ратушу начала XX века в стиле модерн. Ее будут восстанавливать в рамках туристического проекта "CowBoyky: Украинский дикий запад". Ратушу превратят в место развлечений местных жителей и отдыха туристов. Около 90% стоимости проекта финансирует Евросоюз – он выделил на CowBoyky почти 1 миллион евро.
Председатель Добромильской ОТГ, в которую входит Новый Город, Петр Куляс рассказал, что идея реконструкции ратуши и приспособления ее для туризма возникла из-за вынужденной смены планов. Ранее инвестор должен был построить в селе комплекс. Однако из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса он отказался от этого.
Для этого развлекательного комплекса мы должны были выделить средства для подведения коммуникаций. С европейскими партнерами мы скорректировали проект, чтобы освоить эти средства и одновременно сохранить памятник архитектуры,
– отметил Куляс.
В ратуше Нового Миста обустроят хостел и музей / Фото ZAXID.NET
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Что будет в ратуше Нового Миста после реставрации
- Ранее в ратуше Нового Миста был народный дом и библиотека. Теперь здесь хотят обустроить еще краеведческий музей, старостат и места отдыха для туристов. На башне ратуши будет смотровая площадка.
- Согласно проекту, стоимость реконструкции составляет около 16 миллионов гривен. В 2020 году на ремонтные работы выделят 6 миллионов гривен – 3 миллиона выделят из проекта CowBoyky, 2 миллиона – из местного бюджета ОТГ и еще миллион гривен должны направить из областного бюджета.
- Сначала в ратуше заменят крышу и обустроят комнаты. Вторая очередь работ – ремонт фасада и первого этажа.
- Реконструкцию ратуши планируют завершить до конца 2021 года.
- Руководитель проекта CowBoyky Дмитрий Якимец добавил, что в ратуше Нового Миста после реставрации планируют обустроить хостел. На втором этаже здания будет 6 комнат отдыха для туристов, а на первом этаже – туристический центр.
Коротко о проекте "CowBoyky: Украинский дикий запад"
- В течение 2,5 лет проект CowBoyky воплощают в рамках инициативы "Мэры за экономический рост".
- В 2020 году в Новом Мисте планировали открыть туристический кластер и начать фестиваль музыки в стилях этно и кантри. Однако из-за карантина организаторам пришлось ограничиться небольшими ковбойскими уикендами на улице и кулинарными мастер-классами.
- Также в селе развивают местный бизнес. Здесь создают фермерские хозяйства, теплицу, пекарню, сыроварню и зеленые усадьбы.
- В Новом Мисте планируют восстановить железнодорожное сообщение с Польшей и привлечь иностранных туристов.
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