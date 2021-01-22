В Сосновке, что на Львовщине, 21 января случилось крупное ДТП – на встречной полосе столкнулись авто Renault Laguna и автобус Isuzu. В результате аварии легковушка превратилась в металлолом, а 4 человека травмировались.

Авария произошла около 15:15. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. К теме На Львовщине водитель легковушки насмерть сбил пешехода: фото Как произошла авария В Сосновке около 15:15 водитель автомобиля Renault Laguna не справился с управлением.

Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Isuzu, за рулем которого находился 28-летний местный житель.

В результате ДТП легковушку разбило вдребезги. Обломки машины разбросало по дороге.

36-летний водитель Renault и пассажиры автобуса в возрасте 17, 38 и 46 лет получили травмы.

Медики отвезли всех пострадавших в больницу. Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Львовщины Что грозит виновному в ДТП Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи – ограничение свободы сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства и причины ДТП.