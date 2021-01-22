На Львовщине столкнулись автобус и легковушка: Renault превратилось в металлолом – фото
В Сосновке, что на Львовщине, 21 января случилось крупное ДТП – на встречной полосе столкнулись авто Renault Laguna и автобус Isuzu. В результате аварии легковушка превратилась в металлолом, а 4 человека травмировались.
Авария произошла около 15:15. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- В Сосновке около 15:15 водитель автомобиля Renault Laguna не справился с управлением.
- Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Isuzu, за рулем которого находился 28-летний местный житель.
- В результате ДТП легковушку разбило вдребезги. Обломки машины разбросало по дороге.
- 36-летний водитель Renault и пассажиры автобуса в возрасте 17, 38 и 46 лет получили травмы.
- Медики отвезли всех пострадавших в больницу.
Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи – ограничение свободы сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства и причины ДТП.
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