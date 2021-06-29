Авария произошла на трассе Сходница – Песочная. Пострадавших госпитализировали.
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На трассе столкнулись Ford и Opel
- В 23:48 спасателям поступило сообщение о том, что на трассе Сходница – Песочная вблизи села Солец случилось крупное ДТП.
- Там столкнулись машины Ford Kuga и Opel Vektra.
- На место аварии незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
- Спасатели отключили аккумуляторные батареи в автомобилях.
- Кроме этого, они с помощью шанцевого инструмента деблокировали водителя Opel и передали его медикам для следующего осмотра.
Возле села Солец столкнулись Ford и Opel / Фото ГСЧС Львовской области
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В результате аварии пострадали 2 человека
В результате ДТП травмировались водитель и пассажир автомобиля Opel Vektra. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу № 1.
К ликвидации последствий аварии привлекли 13 спасателей и 3 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить причины и обстоятельства ДТП.
В результате ДТП пострадали 2 человека / Фото ГСЧС Львовской области
Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовской области