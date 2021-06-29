Авария произошла на трассе Сходница – Песочная. Пострадавших госпитализировали.

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На трассе столкнулись Ford и Opel

В 23:48 спасателям поступило сообщение о том, что на трассе Сходница – Песочная вблизи села Солец случилось крупное ДТП.

Там столкнулись машины Ford Kuga и Opel Vektra.

На место аварии незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.

Спасатели отключили аккумуляторные батареи в автомобилях.

Кроме этого, они с помощью шанцевого инструмента деблокировали водителя Opel и передали его медикам для следующего осмотра.



Возле села Солец столкнулись Ford и Opel / Фото ГСЧС Львовской области

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В результате аварии пострадали 2 человека

В результате ДТП травмировались водитель и пассажир автомобиля Opel Vektra. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу № 1.

К ликвидации последствий аварии привлекли 13 спасателей и 3 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить причины и обстоятельства ДТП.



В результате ДТП пострадали 2 человека / Фото ГСЧС Львовской области



Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовской области