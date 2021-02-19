На Львовщине 18 февраля произошло крупное ДТП – столкнулись грузовик Renault Premium и машина Dacia Logan. В результате аварии травмировались 3 человека. Сейчас они находятся в больнице.

Авария произошла около 15:07 вблизи села Гайок, на Львовщине. Правоохранители проводят расследование. К теме На Львовщине автобус с иностранцами вылетел в кювет: фото и подробности Как произошло ДТП Около 15:07 чрезвычайникам поступило сообщение об аварии вблизи села Гайок.

Там столкнулись грузовик Renault Premium и авто Dacia Logan.

На место происшествия немедленно выехали спасатели.

В результате ДТП травмировались 3 человека, которые находились в машине Dacia Logan.

Их с травмами средней степени тяжести госпитализировали в Каменко-Бугскую центральную районную больницу.

Чрезвычайники отключили аккумуляторную батарею автомобиля, перекрыли вентиль газобаллонного оборудования и отбуксировали Dacia Logan.

Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС Львовщины