На Львовщине столкнулись грузовик и легковушка: 3 человек оказались в больнице – фото
На Львовщине не разминулись грузовик и легковушка / ГСЧС Львовщины
На Львовщине 18 февраля произошло крупное ДТП – столкнулись грузовик Renault Premium и машина Dacia Logan. В результате аварии травмировались 3 человека. Сейчас они находятся в больнице.
Источник:ГСЧС Львовщины
Авария произошла около 15:07 вблизи села Гайок, на Львовщине. Правоохранители проводят расследование.
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Как произошло ДТП
- Около 15:07 чрезвычайникам поступило сообщение об аварии вблизи села Гайок.
- Там столкнулись грузовик Renault Premium и авто Dacia Logan.
- На место происшествия немедленно выехали спасатели.
- В результате ДТП травмировались 3 человека, которые находились в машине Dacia Logan.
- Их с травмами средней степени тяжести госпитализировали в Каменко-Бугскую центральную районную больницу.
- Чрезвычайники отключили аккумуляторную батарею автомобиля, перекрыли вентиль газобаллонного оборудования и отбуксировали Dacia Logan.
- Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС Львовщины
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