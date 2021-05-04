ДТП произошло около 10:45. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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В аварии пострадали 4 человека

ДТП произошло в 10:45 на трассе Николаев – Городок – Жолква – Бибрка.

Правоохранители установили, что там столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и легковушка Subaru.

За рулем Opel находился 28-летний житель одного из сел Львовщины, а за рулем Subaru – 50-летний житель Жолквы.

В результате аварии травмировались 4 человека – пассажирки легковушки возрастом 69, 42, 19 и 16 лет.

Медики отвезли их в больницу.

Обратите внимание! Правоохранители призывают водителей тщательно выполнять все требования правил дорожного движения. Особенно внимательными следует быть при сложных дорожных условиях – мокрой дороге, недостаточной видимости и тому подобное. Водители должны ни в коем случае не превышать разрешенной скорости и постоянно следить за дорогой.

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.