На Львовщине в Жовковском районе 29 октября столкнулись конная подвода и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист получил травмы – его увезли в реанимацию.

ДТП произошло в селе Гийче около 6 часов вечера. Обстоятельства аварии расследуют правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также В Самборе водитель сбил пешехода: мужчина умер на месте ДТП – фото Как произошла авария За рулем мотоцикла Viper находился 28-летний житель села Гийче.

Водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с конной подводой, которой управлял 36-летний житель одного из сел Жовковского района.

Подвода ехала в том же направлении, что и мотоцикл.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. Его отвезли в реанимацию.

Мужчина, управлявший конной подводой, не пострадал.

Пострадали ли лошади, в полиции не сообщили.

Подвода и мотоцикл столкнулись около 18:00 / Фото полиции Львовщины Что грозит виновному в ДТП Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил движения. Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 5 лет за решеткой. Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии / Фото полиции Львовщины