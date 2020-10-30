На Львовщине не смогли разминуться мотоцикл и телега: мотоциклист в реанимации – фото
На Львовщине в Жовковском районе 29 октября столкнулись конная подвода и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист получил травмы – его увезли в реанимацию.
ДТП произошло в селе Гийче около 6 часов вечера. Обстоятельства аварии расследуют правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- За рулем мотоцикла Viper находился 28-летний житель села Гийче.
- Водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с конной подводой, которой управлял 36-летний житель одного из сел Жовковского района.
- Подвода ехала в том же направлении, что и мотоцикл.
- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. Его отвезли в реанимацию.
- Мужчина, управлявший конной подводой, не пострадал.
- Пострадали ли лошади, в полиции не сообщили.
Подвода и мотоцикл столкнулись около 18:00 / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил движения. Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 5 лет за решеткой.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии / Фото полиции Львовщины
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