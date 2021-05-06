Правоохранители проводят расследование. Виновному в ДТП грозит до 8 лет тюрьмы.

К теме Потерял жену: водитель под действием наркотиков вызвал смертельное ДТП недалеко от Львова – фото

Оба водителя были пьяны

Ночью 5 мая в одном из сел Стрыйского района столкнулись автомобили Volkswagen Passat и ЗАЗ "Славута".

За рулем Volkswagen находился 29-летний местный житель, а за рулем ЗАЗ – его 24-летний односельчанин.

В результате ДТП 2 пассажирки Volkswagen травмировались.

17-летняя девушка попала в реанимацию, а 20-летняя – после медицинского обследования поехала домой.

Правоохранители установили, что оба водителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.



На сельской дороге столкнулись автомобили пьяных водителей / Фото полиции Львовщины

Читайте также Авто отлетело и перевернулось: на Львовщине произошло масштабное ДТП – фото и видео

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами от 5 до 8 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины