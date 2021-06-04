Отделения для больных коронавирусом решили свернуть, чтобы они не простаивали. Сейчас в области загруженность коечной системы составляет менее 12%.
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Больных COVID-19 продолжат лечить в крупных госпиталях
Заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко рассказал, что на Львовщине в части опорных больниц свернут кровати для больных коронавирусом. Поэтому они перейдут в обычный режим работы. ЛОГА уже подала свои предложения на рассмотрение в Киев. Министерство здравоохранения должно принять окончательное решение.
Перечень подали на Киев для рассмотрения и утверждения. Когда будет окончательное решение Минздрава, станет известно, какое из заведений оставят и оно в дальнейшем будет иметь ковидний пакет, а какое – будет отнесено в резерв,
– отметил чиновник.
По его словам, пациентов с коронавирусом планируют продолжить лечить в крупных госпиталях, которые могут одновременно оказать помощь более 150 больным. Вероятно, не будут сворачивать койко-места в:
- Львовской больнице скорой медицинской помощи;
- Центре легочного здоровья;
- Областной инфекционной больнице;
- Детской больнице ОХМАТДЕТ;
- Областном военном госпитале в Винниках;
- нескольких районных больницах – в Каменке, Сокале, Стебнике, Стрые, Жидачеве, Перемышлянах, Пустомытах и Рудках.
Медучреждения, которые не включили в предложение, вернутся к привычному ритму работы. Сейчас говорится о 10 больницах. Однако Собко рассказал, что их может быть и 14. При необходимости они смогут снова оказывать помощь пациентам с коронавирусом, ведь имеют кислород и сформированные медицинские бригады.