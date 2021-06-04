На Львовщине сворачивают 50% отделений для больных COVID-19: где их будут лечить

На Львовщине в последнее время значительно уменьшилось количество больных коронавирус.ом Поэтому в опорных больницах области свернут половину отделений, где лечат таких пациентов.

Отделения для больных коронавирусом решили свернуть, чтобы они не простаивали. Сейчас в области загруженность коечной системы составляет менее 12%.

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Больных COVID-19 продолжат лечить в крупных госпиталях

Заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко рассказал, что на Львовщине в части опорных больниц свернут кровати для больных коронавирусом. Поэтому они перейдут в обычный режим работы. ЛОГА уже подала свои предложения на рассмотрение в Киев. Министерство здравоохранения должно принять окончательное решение.

Перечень подали на Киев для рассмотрения и утверждения. Когда будет окончательное решение Минздрава, станет известно, какое из заведений оставят и оно в дальнейшем будет иметь ковидний пакет, а какое – будет отнесено в резерв,

– отметил чиновник.

По его словам, пациентов с коронавирусом планируют продолжить лечить в крупных госпиталях, которые могут одновременно оказать помощь более 150 больным. Вероятно, не будут сворачивать койко-места в:

Львовской больнице скорой медицинской помощи;

Центре легочного здоровья;

Областной инфекционной больнице;

Детской больнице ОХМАТДЕТ;

Областном военном госпитале в Винниках;

нескольких районных больницах – в Каменке, Сокале, Стебнике, Стрые, Жидачеве, Перемышлянах, Пустомытах и Рудках.

Медучреждения, которые не включили в предложение, вернутся к привычному ритму работы. Сейчас говорится о 10 больницах. Однако Собко рассказал, что их может быть и 14. При необходимости они смогут снова оказывать помощь пациентам с коронавирусом, ведь имеют кислород и сформированные медицинские бригады.