Работники Галицкой таможни изъяли 22 тонны паркета. Водитель пытался перевезти его в Германию как "твердое биотопливо".

Мужчина пытался перевезти незадекларированный паркет через пункт пропуска Краковец – Корчова. Вскоре таможенники направят дело в суд.

К теме Товары на более миллиона гривен: таможенники разоблачили контрабандистов

Как таможенники изъяли 22 тонны паркета

Водитель грузовика пытался перевезти в Германию через пункт пропуска Краковец – Корчева более 22 тонн древесины.

Представитель лесоперерабатывающей компании из Ровненской области показал таможенникам документы, согласно которым эта древесина была "твердым биотопливом" и "обрезами от производства планок для дубового паркета".

Однако, по выводам лесотовароведческой экспертизы, на самом деле древесина была планками и фризами для паркетного покрытия.

Также код товара был другой, чем указано в документах.

Таким образом, мужчина не указал точных сведений о товаре, который подлежит обязательному декларированию.

Смотрите фото, что именно нашли таможенники / Фото Галицкой таможни

Что грозит мужчине

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил за "недекларирование товаров коммерческого назначения". Санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере 100% стоимости контрабанды с последующей ее конфискацией.

Сотрудники Галицкой таможни изъяли весь незадекларированный паркет. Дело направят в суд, который и изберет наказание для мужчины.