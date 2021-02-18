На Львовщине таможенники изъяли более 22 тонн незадекларированного паркета: фото
Работники Галицкой таможни изъяли 22 тонны паркета. Водитель пытался перевезти его в Германию как "твердое биотопливо".
Источник:Галицкая таможня
Мужчина пытался перевезти незадекларированный паркет через пункт пропуска Краковец – Корчова. Вскоре таможенники направят дело в суд.
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Как таможенники изъяли 22 тонны паркета
- Водитель грузовика пытался перевезти в Германию через пункт пропуска Краковец – Корчева более 22 тонн древесины.
- Представитель лесоперерабатывающей компании из Ровненской области показал таможенникам документы, согласно которым эта древесина была "твердым биотопливом" и "обрезами от производства планок для дубового паркета".
- Однако, по выводам лесотовароведческой экспертизы, на самом деле древесина была планками и фризами для паркетного покрытия.
- Также код товара был другой, чем указано в документах.
- Таким образом, мужчина не указал точных сведений о товаре, который подлежит обязательному декларированию.
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Что грозит мужчине
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил за "недекларирование товаров коммерческого назначения". Санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере 100% стоимости контрабанды с последующей ее конфискацией.
Сотрудники Галицкой таможни изъяли весь незадекларированный паркет. Дело направят в суд, который и изберет наказание для мужчины.
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