На Львовщине таможенники изъяли партию капучино более чем на миллион гривен: фото
Таможенники изъяли крупную партию капучино / Галицкая таможня
Сотрудники Галицкой таможни остановили грузовик, в котором перевозили большую партию капучино. Весь товар изъяли. Его стоимость составляет более миллиона гривен.
Источник:Галицкая таможня
Капучино изъяли на пункте пропуска Шегини – Медика. Вскоре дело направят в суд.
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Как таможенники изъяли капучино на миллион гривен
- В пункт пропуска Шегини – Медика прибыл грузовик, в котором перевозили большую партию капучино.
- Согласно документам почти 18 тысяч 1-килограммовых упаковок напитка перевозили из Кракова во Львов.
- Общая стоимость товара составила более 21 тысячи евро.
- Однако таможенники во время контроля нашли международную товарно-транспортную накладную и счет-фактуру, где было указано, что стоимость этого товара – 39 тысяч евро.
- Итак, водитель предоставил таможенникам фиктивные документы.
- Поэтому правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил касательно "перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля".
- Санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере полной стоимости товара с последующей его конфискацией.
- Таможенники изъяли всю партию капучино. Вскоре дело направят в суд.
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