Сотрудники Галицкой таможни остановили грузовик, в котором перевозили большую партию капучино. Весь товар изъяли. Его стоимость составляет более миллиона гривен.

Капучино изъяли на пункте пропуска Шегини – Медика. Вскоре дело направят в суд. К теме Валюта, телефоны и часы: в аэропорту "Львов" таможенники разоблачили контрабандистов – фото Как таможенники изъяли капучино на миллион гривен В пункт пропуска Шегини – Медика прибыл грузовик, в котором перевозили большую партию капучино.

Согласно документам почти 18 тысяч 1-килограммовых упаковок напитка перевозили из Кракова во Львов.

Общая стоимость товара составила более 21 тысячи евро.

Однако таможенники во время контроля нашли международную товарно-транспортную накладную и счет-фактуру, где было указано, что стоимость этого товара – 39 тысяч евро.

Итак, водитель предоставил таможенникам фиктивные документы.

Поэтому правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил касательно "перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля".

Санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере полной стоимости товара с последующей его конфискацией.

Таможенники изъяли всю партию капучино. Вскоре дело направят в суд. Смотрите фото, что именно изъяли таможенники / Фото Галицкой таможни