Травмировался 10-летний мальчик: на Львовщине за сутки сбили 3 человек на пешеходных переходах
На Львовщине 3 января сбили 3 пешеходов на переходах / Фото из открытых источников (Иллюстративное фото)
На Львовщине в течение 3 января произошли 2 наезда на пешеходов на пешеходных переходах. В обоих случаях травмировались несовершеннолетние – 17-летняя девушка и 10-летний мальчик.
В результате ДТП травмировались 3 человека. Правоохранители проводят расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошли ДТП
- Около 10:30 на перекрестке улиц Хуторивка – Хоткевича во Львове 42-летняя львовянка, которая управляла автомобилем Peugeot, сбила 2 пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. 17-летняя львовянка и 20-летний житель Дублян получили травмы. Медики отвезли их в больницу.
- Около 18:40 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская в Жовковском районе водитель автомобиля Audi, 28-летний житель района, наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок в то время переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травму. Его госпитализировали.
Что грозит виновным в ДТП
В обоих случаях следователи открыли уголовные производства за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.
Сейчас полицейские расследуют обстоятельства аварий.
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