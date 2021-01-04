На Львовщине 3 января сбили 3 пешеходов на переходах / Фото из открытых источников (Иллюстративное фото)

На Львовщине в течение 3 января произошли 2 наезда на пешеходов на пешеходных переходах. В обоих случаях травмировались несовершеннолетние – 17-летняя девушка и 10-летний мальчик.