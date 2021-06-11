Священника задерживают уже в третий раз. Прошлые разы ему удавалось избегать заключения.

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На Львовщине священник продавал самодельное оружие

  • Несколько месяцев назад волынские правоохранители получили информацию, что на Львовщине мужчина продает самодельные оружие и боеприпасы.
  • Он покупал травматическое и газовое оружие и переделывал его в огнестрельное.
  • Злоумышленник присылал заказы по почте.
  • Собственных контактов он не предоставлял, поэтому это несколько усложнило правоохранителям быстро выйти на его след.
  • Однако вскоре полицейские все же установили личность злоумышленника.
  • Им оказался 47-летний священнослужитель неканонической Российской истинно-православной церкви одного из сел Львовщины.
  • Полицейские под прикрытием приобрели у него оружие и впоследствии смогли его задержать.

Смотрите фото задержания священника / Фото полиции Волынской области

 

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Мужчине грозит тюрьма

В доме священника провели обыски. Правоохранители изъяли документы, технические устройства, средства связи, пистолеты, боеприпасы, глушители и другие вещи.

Интересно, что несколько лет назад мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. На этот раз за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.