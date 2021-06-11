На Львовщине в третий раз задержали священника за продажу самодельного оружия: фото

В одном из сел Львовщины волынские правоохранители задержали священника. Мужчина переделывал травматическое оружие в огнестрельное, а затем его продал.

Священника задерживают уже в третий раз. Прошлые разы ему удавалось избегать заключения.

К теме Переправляли нелегалов и оружие: в Одесской области разоблачили преступную группу

На Львовщине священник продавал самодельное оружие

Несколько месяцев назад волынские правоохранители получили информацию, что на Львовщине мужчина продает самодельные оружие и боеприпасы.

Он покупал травматическое и газовое оружие и переделывал его в огнестрельное.

Злоумышленник присылал заказы по почте.

Собственных контактов он не предоставлял, поэтому это несколько усложнило правоохранителям быстро выйти на его след.

Однако вскоре полицейские все же установили личность злоумышленника.

Им оказался 47-летний священнослужитель неканонической Российской истинно-православной церкви одного из сел Львовщины.

Полицейские под прикрытием приобрели у него оружие и впоследствии смогли его задержать.

Русская истинно-православная церковь является неканонической церковью. Ее создали в 2002 году. Сейчас она не ведет открытой деятельности.

Смотрите фото задержания священника / Фото полиции Волынской области

Читайте также Устроил стрельбу на территории школы: полиция задержала пьяного львовянина: видео

Мужчине грозит тюрьма

В доме священника провели обыски. Правоохранители изъяли документы, технические устройства, средства связи, пистолеты, боеприпасы, глушители и другие вещи.

Интересно, что несколько лет назад мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. На этот раз за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.