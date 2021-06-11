На Львовщине в третий раз задержали священника за продажу самодельного оружия: фото

В одном из сел Львовщины волынские правоохранители задержали священника. Мужчина переделывал травматическое оружие в огнестрельное, а затем его продал.
Священника задерживают уже в третий раз. Прошлые разы ему удавалось избегать заключения.
К теме Переправляли нелегалов и оружие: в Одесской области разоблачили преступную группу
На Львовщине священник продавал самодельное оружие
- Несколько месяцев назад волынские правоохранители получили информацию, что на Львовщине мужчина продает самодельные оружие и боеприпасы.
- Он покупал травматическое и газовое оружие и переделывал его в огнестрельное.
- Злоумышленник присылал заказы по почте.
- Собственных контактов он не предоставлял, поэтому это несколько усложнило правоохранителям быстро выйти на его след.
- Однако вскоре полицейские все же установили личность злоумышленника.
- Им оказался 47-летний священнослужитель неканонической Российской истинно-православной церкви одного из сел Львовщины.
- Полицейские под прикрытием приобрели у него оружие и впоследствии смогли его задержать.
Смотрите фото задержания священника / Фото полиции Волынской области
Читайте также Устроил стрельбу на территории школы: полиция задержала пьяного львовянина: видео
Мужчине грозит тюрьма
В доме священника провели обыски. Правоохранители изъяли документы, технические устройства, средства связи, пистолеты, боеприпасы, глушители и другие вещи.
Интересно, что несколько лет назад мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. На этот раз за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.Интересно! По информации ZAXID.NET оружие продавал Вячеслав Коновалов из села Бортятин Мостиского района. После первого задержания его освободили от ответственности, осудив условно, а второе дело до сих пор рассматривают в суде.