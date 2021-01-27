На Львовщине правоохранители задержали 42-летнего турка. Мужчина организовал канал переправки в Польшу нелегальных мигрантов – своих сограждан.

Источник: полиция Львовщины

Злоумышленнику грозит тюремное заключение. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Как мужчина пытался переправить нелегалов в Польшу

Правоохранители 14 января около 18.00 задержали 3 иностранцев в возрасте от 20 до 42 лет при попытке незаконного пересечения границы Украины.

Мужчины пытались попасть в Польшу в обход пункта пропуска. Их задержали возле села Быков Яворивского района.

Организатором оказался один из иностранцев – 42-летний турок.

Правоохранители установили, что именно он организовал попытку незаконного пересечения границы своим согражданам.



Турок организовал канал переправки нелегалов в Польшу / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи 22 января сообщили 42-летнему иностранцу о подозрении в незаконной переправке людей через госграницу. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – до 7 лет тюремного заключения.

Мостиский районный суд 25 января избрал злоумышленнику меру пресечения – 60 суток содержания под стражей с правом внесения залога в размере 136,2 тысячи гривен. Правоохранители взяли мужчину под стражу.

Двух других иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу Украины, принудительно вернули в страну происхождения. Досудебное расследование продолжается.



Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы / Фото полиции Львовщины