На Львовщине турок пытался незаконно перевезти мигрантов в Польшу: ему грозит тюрьма
На Львовщине правоохранители задержали 42-летнего турка. Мужчина организовал канал переправки в Польшу нелегальных мигрантов – своих сограждан.
Источник: полиция Львовщины
Злоумышленнику грозит тюремное заключение. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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Как мужчина пытался переправить нелегалов в Польшу
- Правоохранители 14 января около 18.00 задержали 3 иностранцев в возрасте от 20 до 42 лет при попытке незаконного пересечения границы Украины.
- Мужчины пытались попасть в Польшу в обход пункта пропуска. Их задержали возле села Быков Яворивского района.
- Организатором оказался один из иностранцев – 42-летний турок.
- Правоохранители установили, что именно он организовал попытку незаконного пересечения границы своим согражданам.
Турок организовал канал переправки нелегалов в Польшу / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи 22 января сообщили 42-летнему иностранцу о подозрении в незаконной переправке людей через госграницу. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – до 7 лет тюремного заключения.
Мостиский районный суд 25 января избрал злоумышленнику меру пресечения – 60 суток содержания под стражей с правом внесения залога в размере 136,2 тысячи гривен. Правоохранители взяли мужчину под стражу.
Двух других иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу Украины, принудительно вернули в страну происхождения. Досудебное расследование продолжается.
Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы / Фото полиции Львовщины
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