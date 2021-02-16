Во время обыска в доме 52-летнего жителя Николаева 15 февраля правоохранители нашли пистолет Reck Double Action, магазин и патроны к нему. Однако интересные находки не закончились – мужчина также хранил марихуану в банках различной вместимости.

Правоохранители проводили обыски в квартире мужчины в рамках ранее открытого уголовного производства за хранение наркотиков. Сейчас следователи проводят досудебное расследование. К теме На Львовщине задержали банду наркоторговцев, которые продавали героин и метадон: фото Что правоохранители нашли в доме мужчины Во время санкционированных обысков 15 февраля правоохранители нашли в квартире 52-летнего жителя Николаева, расположенной на улице Мазепы, предмет, похожий на пистолет Reck Double Action с явными признаками переделки.

В кухне полицейские обнаружили магазин и патроны к нему калибром 9 миллиметров.

Также правоохранители нашли обрезанную бутылку с наслоением смол со специфическим запахом, картонные коробки с остатками вещества растительного происхождения, а также зерна, похожие на семена марихуаны.

Кроме того, полицейские провели обыск по месту регистрации мужчины на улице Тарнавского в Николаеве.

Там правоохранители нашли стеклянные банки с, вероятно, измельченной марихуаной.

Все вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. Смотрите фото, что правоохранители нашли во время обысков / Фото полиции Львовщины Читайте также Во Львове водитель под воздействием наркотиков устроил пожар возле СТО: видео Что грозит мужчине Правоохранители открыли 2 уголовных производства: за "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.

за "незаконное приобретение, хранение или пересылку наркотиков, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 5 лет ограничения свободы. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебные расследования. Они пытаются установить все обстоятельства преступлений.