Выпил вместо воды: 22-летнему трактористу отказали почки после пол литра антифриза

На Львовщине тракторист с Жидачевского района случайно выпил пол-литра антифриза – чрезвычайно токсичного вещества. У 22-летнего мужчины отказали почки и он 8 дней провел в реанимации Львовской областной клинической больницы.

Инцидент произошел еще 11 мая. Именно тогда тракториста госпитализировали в реанимацию Львовской областной клинической больницы.

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Детали инцидента

Как сообщил заведующий реанимационным отделением Олег Пивень, мужчина поздно вечером пахал поле и ему очень захотелось пить. По словам тракториста он ошибочно достал из кабины вместо бутылки с водой бутылку с антифризом и выпил.

Мужчина выпил почти 0,5 литра токсичного вещества, из-за чего у него полностью отказали почки,

– отметил Пивень.

Врачи 8 дней боролись за его здоровье и жизнь. Кроме соответствующего лечения, пациенту провели семь сеансов гемодиализа, то есть очищения организма с помощью аппарата "искусственная почка". Чудом, медикам удалось восстановить работу почек.

Антифриз – это водный раствор, который используют для охлаждения систем автомобиля.

По словам заведующего реанимационным отделением, пока пациента продолжают лечить.