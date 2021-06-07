На Львовщине умер отец Петр Зеленюх, который боролся за возрождение УГКЦ

7 июня 2021 , 09:11
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Источник:

Яворовская районная государственная администрация

На 87 году жизни 6 июня умер отец Петр Зеленюх. Он принимал активное участие в акциях протеста в Москве, требуя реабилитации УГКЦ.

Петр Зеленюх боролся за возрождение УГКЦ и строил новые храмы. За свою деятельность он даже подвергся преследованиям органами КГБ.

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Умер отец Петр Зеленюх

На Львовщине 6 июня умер отец Петр Зеленюх. Его не стало на 87 году жизни. Сейчас причина смерти священнослужителя неизвестна.

Выражаем соболезнования семье умершего, близким, верующим, общине. Пусть Милосердный Господь принимает его душу в свои объятия и дарует Небесное Царство,
– отметили в Яворовской РГА.

О месте и времени прощания сообщат позже.

Краткая биография отца Петра Зеленюха

  • Петр Зеленюх родился 24 июля 1933 года в селе Порудно (сегодня Калиновка).
  • Он активно боролся за возрождение УГКЦ и подпольно обучался богословию.
  • В Львове 28 сентября 1962 года он был рукоположен владыкой Федориком.
  • С тех пор отец начал проводить тайные богослужения.
  • С 1963 году его преследовали органы КГБ. В доме Петра Зеленюха проводили обыски, однако ему удалось спастись от ареста.
  • В 80-х годах отец принимал активное участие в акциях протеста в Москве, требуя реабилитации УГКЦ.
  • Петр Зеленюх в период национального возрождения первым в районе начал открытые Богослужения для верующих греко-католического обряда. Он проводил их в яворовской Горной церкви, которая на протяжении всех времен советской власти была закрыта.
  • За 3 месяца отец возродил церковь Успения Пресвятой Богородицы в Яворове, которую 3 января 2008 года сожгли грабители.
  • Кроме этого в 1992 году он построил новый храм в селе Калиновка (1992), а в 1993 году – в Иваниках.
  • Также отец установил памятник воинам УПА в Калиновке, а в 1993 году организовал реставрацию памятника сечевым стрельцам на Яворовском кладбище.
  • Петр Зеленюх организовал ремонт фасада Народного Дома в Яворове, на котором добился установления мемориальной доски воинам УПА Вархоляку и Сасу, которых замучили большевики.
  • Также отец дружил с Вячеславом Черноволом.
  • В 1991 году Петр Зеленюх участвовал в Мировом синоде епископов УГКЦ, который состоялся в Ватикане, и имел аудиенцию с Папой Римским.
Автор: Ольга Котів