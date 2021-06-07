На Львовщине умер отец Петр Зеленюх, который боролся за возрождение УГКЦ

На 87 году жизни 6 июня умер отец Петр Зеленюх. Он принимал активное участие в акциях протеста в Москве, требуя реабилитации УГКЦ.

Петр Зеленюх боролся за возрождение УГКЦ и строил новые храмы. За свою деятельность он даже подвергся преследованиям органами КГБ.

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Умер отец Петр Зеленюх

На Львовщине 6 июня умер отец Петр Зеленюх. Его не стало на 87 году жизни. Сейчас причина смерти священнослужителя неизвестна.

Выражаем соболезнования семье умершего, близким, верующим, общине. Пусть Милосердный Господь принимает его душу в свои объятия и дарует Небесное Царство,

– отметили в Яворовской РГА.

О месте и времени прощания сообщат позже.

Краткая биография отца Петра Зеленюха