В Новом Роздоле, что на Львовщине, от вирусной инфекции умерла 17-летняя беременная девушка. За несколько часов до своей смерти она обращалась к врачам, которые не оказали ей никакой помощи. Следователи сообщили медикам о подозрении.

Врачам грозит до 3 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как умерла 17-летняя беременная девушка

Правоохранители установили, что 4 врачей – 72-летний заведующий инфекционным отделением, 68-летний врач-педиатр, 54-летний врач акушер-гинеколог и 69-летний врач – анестезиолог – ненадлежащим образом оказали помощь 17-летней беременной из Нового Роздола.

Медики не провели своевременного и полноценного обследования пациентки, правильной оценки состояния ее здоровья и не назначили лечение.

Вместо того, чтобы помочь девушке, врачи безосновательно переводили ее для осмотров из отделения в отделение – из инфекционного в гинекологическое, а потом еще и в приемное отделение больницы.

Медики не оказали девушке нужной медицинской помощи ни в одном из этих отделений.

Как следствие, 17-летняя пациентка умерла от вирусной инфекции через несколько часов после обращения в больницу.



Медики не оказали помощи несовершеннолетней беременной девушке, и она умерла / Фото Львовской облпрокуратуры

Какое наказание грозит врачам

Следователи сообщили 4 врачам о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для несовершеннолетней. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы сроком до 5 лет или до 3 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры