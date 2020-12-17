В 2021 году на дорогах Львовской области установят еще 29 камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. На основании зафиксированных правонарушений будут формировать административные постановления с платежными реквизитами для оплаты штрафа.

В 2020 году на дорогах Львовщины установили 3 комплекса для фиксации нарушений правил дорожного движения. Однако на следующий год планируют установить аж 29 таких камер. Об этом рассказал заместитель руководителя Службы автодорог Львовщины Руслан Станищук, сообщило "Твой город".

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Что известно о новых камерах на дорогах Львовщины

По мнению заместителя руководителя Службы автодорог Львовщины, ничто так не стимулирует водителей соблюдать правила дорожного движения, как штрафы.

Ничто так не стимулирует к безопасности движения на дорогах, как штрафы, поэтому во Львовской области в следующем году планируем установить еще 29 камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД. В этом году установили 3 таких комплекса,

– заявил Станищук.

В службе автомобильных дорог Львовщины добавили, что кроме трассы Киев – Чоп, камеры для фиксации нарушений ПДД установят на участках повышенной аварийности: на трассах Киев – Львов – Рава-Русская, Львов – Краковец и Львов – Шегини.

Также такие комплексы планируют установить на подъездах во Львов и на трассе Львов – Радехов – Луцк.

Обратите внимание! Служба автомобильных дорог Львовщины в 2020 году установила первые 3 комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД. Системы работают в тестовом режиме – одна установлена на трассе Киев – Чоп в Буске и две – в селе Солонка под Львовом.