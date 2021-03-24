Во Львовской области начали выявлять случаи продажи фальшивых ПЦР-тестов. Их подпольно тиражируют для выезда за границу или для избежания 2-недельной самоизоляции после приезда из стран красной зоны.

В области стремительно растет уровень заболеваемости коронавирусом. В ЛОГА рассказали, что одной из причин могут быть поддельные ПЦР-тесты.

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На Львовщине продают поддельные негативные ПЦР-тесты

Руководитель медицинской лаборатории "Эскулаб" Денис Мельник рассказал, что в течение последних месяцев в отделения медлабораторий начали обращаться люди с несуществующими номерами заказов. Они хотели получить оригиналы результатов ПЦР-тестов, которые на самом деле в лабораториях не проводили.

И эти случаи не единичны. Похоже, что люди где-то покупают себе фальшивые ПЦР-тесты, им присылают на электронную почту поддельные справки с нашими реквизитами. А тогда они обращаются к нам, чтобы получить оригинал,

– добавил Мельник.

Однако в базе лабораторий нет никакой информации об этих поддельных заказах. Поэтому люди не могут получить оригиналы результатов тестов на коронавирус, которые они на самом деле не сдавали.

Из-за фальшивого ПЦР-теста могут возникнуть проблемы

Работники лабораторий выяснили, что контактами людей, которые выдают поддельные результаты ПЦР-тестов, делятся в визовых центрах, турагенствах, а иногда это делают даже семейные врачи.

"На справке с результатом ПЦР-теста есть QR-код, который сканируют таможенники. И тогда у людей начинаются проблемы. Повезет разве что тем, у кого таможенник забудет проверить эти коды", – рассказали в "Эскулабе".

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что результат ПЦР-исследования, проведенного в аккредитованной лаборатории с соблюдением всех необходимых требований, является важным официальным документом международного значения. По словам Козицкого, такие мошенничества могут создать препятствия в борьбе с распространением пандемии COVID-19 и негативно повлиять на репутацию Украины и украинцев в ​​мире.