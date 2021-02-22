На Львовщине в ужасном ДТП погиб мужчина: еще 2 человека травмировались – фото
На Львовщине 19 февраля произошло крупное ДТП – столкнулись Mitsubishi и BMW. В результате аварии погиб 54-летний житель Полтавы. Еще два человека получили травмы.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около 22: 15 на трассе Киев – Чоп. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Как произошло ДТП
- Около 22:15 на трассе Киев – Чоп в Золочевском районе водитель Mitsubishi, 34-летний киевлянин, выехал на полосу встречного движения.
- Там он столкнулся с машиной BMW, которой управлял житель Полтавы в возрасте 54 года.
- В результате аварии водитель BMW получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Мужчина умер на месте происшествия.
- Также травмы получили пассажиры Mitsubishi в возрасте 32 и 42 года.
Авария произошла около 22: 15 / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
Водитель BMW скончался на месте аварии / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
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