На Львовщине 19 февраля произошло крупное ДТП – столкнулись Mitsubishi и BMW. В результате аварии погиб 54-летний житель Полтавы. Еще два человека получили травмы.

Авария произошла около 22: 15 на трассе Киев – Чоп. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Как произошло ДТП

Около 22:15 на трассе Киев – Чоп в Золочевском районе водитель Mitsubishi, 34-летний киевлянин, выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с машиной BMW, которой управлял житель Полтавы в возрасте 54 года.

В результате аварии водитель BMW получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Мужчина умер на месте происшествия.

Также травмы получили пассажиры Mitsubishi в возрасте 32 и 42 года.



Авария произошла около 22: 15 / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Водитель BMW скончался на месте аварии / Фото полиции Львовщины