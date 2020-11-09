На Львовщине 6 ноября произошло смертельное ДТП с участием Renault Logan и велосипеда. Водитель автомобиля не увидел на дороге велосипедиста и наехал на него. 58-летний мужчина погиб на месте аварии.

ДТП случилось около 19:45 на трассе Львов – Самбор – Ужгород. Велосипедист ехал по дороге между селами Бабина и Пияны, что на Самборщине. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

55-летний львовянин, водитель автомобиля Renault Logan, ехал по трассе Львов — Самбор — Ужгород.

Там он столкнулся с 58-летним жителем Района, который ехал на велосипеде.

По информации полиции, у велосипедиста не было светоотражателей, поэтому водитель не заметил его на дороге.

Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Велосипедист погиб на месте аварии.

Обратите внимание! Велосипедисты должны использовать светоотражающие элементы на одежде и велосипеде. Это сделает их более заметными на дороге в темное время суток и поможет сохранить жизнь.

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Велосипедист погиб на месте ДТП / Фото полиции Львовщины