После Пасхи прошло 2 недели. Поэтому на Львовщине ожидают увеличения количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Актуально Коронавирус во Львове и области: растет количество новых больных

В области вероятна новая волна коронавируса

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что на Львовщине возможна новая вспышка коронавируса из-за ослабления карантина. Интересно, что ранее в ЛОГА уже прогнозировали вспышку коронавируса после Пасхи, однако в течение 2 недель после праздников наоборот проявляли меньше больных.

Чиновник отметил, что сейчас в медучреждениях Львовщины достаточно позитивная ситуация с количеством госпитализированных. По состоянию на 14 мая в больницах области находятся 1465 пациентов с коронавирусом. Это составляет 30% от общего количества выделенных коек. Однако Чемерис также отметил, что из-за ослабления карантина возросла мобильность населения. Именно поэтому в ЛОГА ожидают увеличения количества больных COVID-19.

После Пасхи прошло две недели, у нас возобновилось обучение и значительно возросла мобильность населения. Поэтому обычно мы ожидаем увеличения количества больных,

– рассказал Чемерис.

По словам чиновника, рост заболеваемости абсолютно прогнозируемый. Однако на сколько увеличится количество новых больных зависит от многих факторов – будут ли известны штаммы коронавируса и на сколько жители области будут придерживаться установленных ограничений.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовская область перешла в желтую карантинную зону. По состоянию на 14 мая в области обнаружили 350 новых больных коронавирусом.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала