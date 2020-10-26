На Львовщине в Новояворовске 25 октября внедорожник сбил 7-летнего ребенка. Мальчик выбежал на дорогу, а водитель его не заметил.

Инцидент случился на улице Степана Бандеры около 14:30. Мальчик внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

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Как мальчик попал под колеса внедорожника

За рулем автомобиля Toyota Prado находился 31-летний новояворовец.

Мальчик внезапно выбежал на дорогу из-за автомобилей, которые были припаркованы у дороги.

Избежать столкновения не удалось – ребенок попал под колеса внедорожника.

Что случилось с ребенком

Мальчика отвезли во Львовскую областную детскую больницу. По предварительному диагнозу, у ребенка переломы голени левой ноги.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.