В городе Пустомыты Львовской области ночью 20 ноября 3 мужчин пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки. Среди них были новоизбранные местные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Пущак и Андрей Жидачек.

Происшествие случилось около 01:50 возле многоэтажки на улице Радоцинской в Пустомытах. В одной из квартир дома проживает Жидачек. Об этом сообщает Zaхid.net.

Читайте также Пьяный львовский предприниматель на внедорожнике разбил 3 машины: фото

Детали инцидента

Развлечения депутатов попали на камеры видеонаблюдения, которые установлены возле дома. На видео видно, как во двор заезжает авто, проходит стоянку и на несколько минут останавливается перед входом в подъезд. Через некоторое время Mercedes трогается с места и начинает ехать к двери подъезда по лестнице.

Со второй попытки машине удалось подняться по лестнице на крыльцо дома. Несколько минут мужчины сидели в автомобиле, а затем спустились задним ходом.

Впоследствии герои видео вышли из машины. Один из них даже снял номерные знаки. Некоторое время они пообщались и разошлись.

Смотрите видео ночных развлечений депутатов на Львовщине:

Что известно о героях видео

Жидачек является депутатом Путомытовского городского совета. Он сидел на переднем пассажирском месте.

Пущак хотел баллотироваться в мэры Солонковской ОТО. Однако впоследствии он снял свою кандидатуру в пользу победителя Богдана Дубневича. Пущака избрали депутатом ОТО.

По данным издания, Жидачек извинился перед местными жителями. В частности, он пообещал восстановить уничтоженную лестницу, а также приобрести пять огнетушителей или камеры наблюдения в качестве моральной компенсации за ущерб. Из-за этого жильцы дома не обращались в полицию.

Добавим, что Пущак свою причастность к инциденту отрицает. В то же время автомобиль, на котором развлекались мужчины, зарегистрирован на родственницу депутата.

Обратите внимание! Ранее суд оштрафовал Николая Пущака за то, что тот ехал пьяным за рулем.

Вину спихнули на водителя

Впоследствии Андрей Жидачек на своей странице в фейсбуке заявил, что во всем виноват водитель Пущака, который был за рулем автомобиля. Тот, мол, не отреагировал на требование депутатов остановиться и поехал по лестнице. Кроме того, мужчины уже якобы заявили на водителя в полицию.

На инцидент отреагировал Геращенко

По информации замминистра МВД Антона Геращенко, героев видео уже оштрафовала полиция.

Полиция, конечно, привлекла к ответственности и оштрафовала этих двоих слабоумным, прости Господи, депутатов, но здесь, по моему мнению, нужна также помощь психиатра,

– сказал Геращенко.

В то же время, по его словам, обоих депутатов избрали в Пустомытовский городской совет.