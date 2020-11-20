На Львовщине новоизбранные депутаты от "ЕС" заехали в подъезд многоэтажки: видео
В городе Пустомыты Львовской области ночью 20 ноября 3 мужчин пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки. Среди них были новоизбранные местные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Пущак и Андрей Жидачек.
Происшествие случилось около 01:50 возле многоэтажки на улице Радоцинской в Пустомытах. В одной из квартир дома проживает Жидачек. Об этом сообщает Zaхid.net.
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Детали инцидента
Развлечения депутатов попали на камеры видеонаблюдения, которые установлены возле дома. На видео видно, как во двор заезжает авто, проходит стоянку и на несколько минут останавливается перед входом в подъезд. Через некоторое время Mercedes трогается с места и начинает ехать к двери подъезда по лестнице.
Со второй попытки машине удалось подняться по лестнице на крыльцо дома. Несколько минут мужчины сидели в автомобиле, а затем спустились задним ходом.
Впоследствии герои видео вышли из машины. Один из них даже снял номерные знаки. Некоторое время они пообщались и разошлись.
Смотрите видео ночных развлечений депутатов на Львовщине:
Что известно о героях видео
- Жидачек является депутатом Путомытовского городского совета. Он сидел на переднем пассажирском месте.
- Пущак хотел баллотироваться в мэры Солонковской ОТО. Однако впоследствии он снял свою кандидатуру в пользу победителя Богдана Дубневича. Пущака избрали депутатом ОТО.
По данным издания, Жидачек извинился перед местными жителями. В частности, он пообещал восстановить уничтоженную лестницу, а также приобрести пять огнетушителей или камеры наблюдения в качестве моральной компенсации за ущерб. Из-за этого жильцы дома не обращались в полицию.
Добавим, что Пущак свою причастность к инциденту отрицает. В то же время автомобиль, на котором развлекались мужчины, зарегистрирован на родственницу депутата.
Вину спихнули на водителя
Впоследствии Андрей Жидачек на своей странице в фейсбуке заявил, что во всем виноват водитель Пущака, который был за рулем автомобиля. Тот, мол, не отреагировал на требование депутатов остановиться и поехал по лестнице. Кроме того, мужчины уже якобы заявили на водителя в полицию.
На инцидент отреагировал Геращенко
По информации замминистра МВД Антона Геращенко, героев видео уже оштрафовала полиция.
Полиция, конечно, привлекла к ответственности и оштрафовала этих двоих слабоумным, прости Господи, депутатов, но здесь, по моему мнению, нужна также помощь психиатра,
– сказал Геращенко.
В то же время, по его словам, обоих депутатов избрали в Пустомытовский городской совет.
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