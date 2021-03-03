В Дрогобыче, что на Львовщине, водитель автобуса насмерть сбил 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

ДТП произошло 11 ноября 2020 года. Правоохранители направили обвинительный акт на рассмотрение суда. К теме Вылетел на тротуар на большой скорости: в Турке водитель насмерть сбил несовершеннолетнюю Как водитель насмерть сбил школьницу Около 8:20 водитель пассажирского автобуса "Эталон" сообщением "Дрогобыч – Трускавец", 46-летний житель одного из сел Дрогобычского района, приближаясь к пешеходному переходу, не уменьшил скорость.

Он не предоставил преимущества в движении школьнице, которая в то время переходила дорогу, и сбил ее.

В результате ДТП 13-летняя девочка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Медикам не удалось спасти школьницу. Она погибла в больнице.

В Дрогобыче водитель автобуса насмерть сбил школьницу / Фото полиции Львовщины Какое наказание грозит водителю Следователи сообщили водителю о подозрении в "нарушении правил безопасности дорожного движения". Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование, а обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – до 8 лет лишения свободы.