Авария произошла на улице Стебницкой. Сейчас правоохранители пытаются выяснить причины ДТП.
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В Трускавце автомобиль сбил женщину
- Примерно в 16:30 на улице Стебницкой в Трускавце произошло ДТП.
- Водитель автомобиля Honda, 35-летняя местная жительница, сбила женщину.
- В результате аварии 56-летняя жительница Дрогобычского района травмировалась.
- Медики отвезли пострадавшую в больницу.
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновницы ДТП докажут в суде, ей грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Следователи устанавливают точные обстоятельства ДТП.
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