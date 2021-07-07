На Львовщине водитель Honda сбила женщину: пострадавшая попала в больницу

В Трускавце 6 июля произошло ДТП – водитель автомобиля Honda сбила 56-летнюю женщину. Медики госпитализировали пострадавшую.

Авария произошла на улице Стебницкой. Сейчас правоохранители пытаются выяснить причины ДТП.

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В Трускавце автомобиль сбил женщину

Примерно в 16:30 на улице Стебницкой в ​​Трускавце произошло ДТП.

Водитель автомобиля Honda, 35-летняя местная жительница, сбила женщину.

В результате аварии 56-летняя жительница Дрогобычского района травмировалась.

Медики отвезли пострадавшую в больницу.

Правоохранители проводят расследование

Правоохранители призывают всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителям следует не превышать скорость, особенно в населенных пунктах, в условиях недостаточной видимости и тому подобное. Также нужно тщательно следить за ситуацией на дороге и не отвлекаться от управления автомобилем. Пешеходам, в свою очередь, следует переходить дорогу только в предназначенных для этого местах.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновницы ДТП докажут в суде, ей грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Следователи устанавливают точные обстоятельства ДТП.

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