На Львовщине водитель Lexus насмерть сбил мужчину: фото
В Золочеве 11 марта водитель внедорожника Lexus сбил мужчину, переходившего дорогу. Несмотря на усилия медиков, пешеход умер на следующий день в больнице.
Источник:Полиция Львовской области
Авария произошла около 20: 10 на объездной дороге Золочева. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства и причины ДТП.
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Мужчина умер в больнице
- Около 20:10 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская водитель автомобиля Lexus, 44-летний житель Кировоградской области, сбил пешехода.
- В то время 68-летний местный житель переходил дорогу.
- В результате ДТП пострадавший получил тяжелые травмы.
- Медики отвезли его в больницу.
- Однако врачам не удалось спасти жизнь мужчине.
- Он умер в больнице 12 марта.
Авария произошла около 20: 10 / Фото полиции Львовской области
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
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