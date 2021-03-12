В Золочеве 11 марта водитель внедорожника Lexus сбил мужчину, переходившего дорогу. Несмотря на усилия медиков, пешеход умер на следующий день в больнице.

Авария произошла около 20: 10 на объездной дороге Золочева. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства и причины ДТП.

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Мужчина умер в больнице

Около 20:10 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская водитель автомобиля Lexus, 44-летний житель Кировоградской области, сбил пешехода.

В то время 68-летний местный житель переходил дорогу.

В результате ДТП пострадавший получил тяжелые травмы.

Медики отвезли его в больницу.

Однако врачам не удалось спасти жизнь мужчине.

Он умер в больнице 12 марта.



Авария произошла около 20: 10 / Фото полиции Львовской области

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

Обратите внимание! Пешеходам и водителям нужно быть максимально осторожными на дорогах в темное время суток. Водителям необходимо включать фары и выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить в случае необходимости. Пешеходам в свою очередь следует переходить дорогу только по пешеходным переходам и иметь светоотражающие элементы на одежде. Это может сохранить ваше здоровье и жизнь!