В Золочеве на Львовщине произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель "ВАЗ-2107" сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе. От травм пенсионерка погибла на месте происшествия.

Авария произошла около 16: 50 на улице Сечевых Стрельцов. Следователи уже объявили водителю подозрение. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Около 16: 50 на улице Сечевых Стрельцов в Золочеве водитель машины "ВАЗ-2107", 20-летний местный житель, сбил пенсионерку.

69-летняя женщина в то время переходила дорогу по пешеходному переходу.

Женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Местная жительница погибла на месте аварии.



Авария произошла около 16: 50 / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи сообщили водителю "ВАЗ-2107" о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – до 8 лет за решеткой.

Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи продолжают проводить досудебное расследование.



Водителю грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины