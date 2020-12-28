На Львовщине 20-летний водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе: фото
В Золочеве на Львовщине произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель "ВАЗ-2107" сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе. От травм пенсионерка погибла на месте происшествия.
Авария произошла около 16: 50 на улице Сечевых Стрельцов. Следователи уже объявили водителю подозрение. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- Около 16: 50 на улице Сечевых Стрельцов в Золочеве водитель машины "ВАЗ-2107", 20-летний местный житель, сбил пенсионерку.
- 69-летняя женщина в то время переходила дорогу по пешеходному переходу.
- Женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Местная жительница погибла на месте аварии.
Авария произошла около 16: 50 / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи сообщили водителю "ВАЗ-2107" о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – до 8 лет за решеткой.
Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи продолжают проводить досудебное расследование.
Водителю грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
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