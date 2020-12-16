На Львовщине водитель микроавтобуса не справился с управлением и въехал в озеро: фото
В Моршине на Львовщине 15 декабря водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и съехал в озеро. Автомобиль спасали чрезвычайники, но сам мужчина не пострадал.
Инцидент произошел около 12:35 на улице Данила Галицкого. Водитель смог самостоятельно спастись, а автомобиль из озера достали чрезвычайники. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как водитель съехал в озеро
- Сообщение об автопроисшествии на улице Данила Галицкого поступило чрезвычайникам около 12:35.
- Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и съехал в озеро.
- 52-летний мужчина не пострадал. Он смог выбраться из машины еще до прибытия спасателей. Однако водитель не мог самостоятельно вытащить микроавтобус из озера.
- Чрезвычайники с помощью коленчатого автоподъемника и буксировочного троса вытащили автомобиль на берег.
- К спасению автомобиля присоединились 4 чрезвычайника и 1 единица спецтехники.
- Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Смотрите фото, как чрезвычайники вытаскивали микроавтобус из озера / Фото ГСЧС Львовщины
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