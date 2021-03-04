На Львовщине 3 марта на сельской дороге водитель "Нивы" сбил 55-летнего мужчину. Пешеход получил травмы, поэтому его госпитализировали.

Авария произошла около обеда в селе Волосянка Стрыйского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Как произошло ДТП

Около обеда на сельской дороге водитель "Нивы", 58-летний местный житель, сбил своего односельчанина.

В результате ДТП 55-летний пешеход травмировался.

Медики отвезли его в больницу.

Сейчас врачи устанавливают диагноз пострадавшего.



Авария произошла около обеда / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства аварии.

Обратите внимание! Правоохранители призывают водителей и пешеходов быть максимально осторожными на дорогах. Даже днем и на дорогах, где нет интенсивного движения транспорта, следует тщательно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и следить за дорогой. Это может сохранить ваше здоровье и жизнь.