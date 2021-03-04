На Львовщине водитель "Нивы" сбил односельчанина: мужчина попал в больницу – фото
В селе Волосянка водитель "Нивы" сбил пешехода / Полиция Львовщины
На Львовщине 3 марта на сельской дороге водитель "Нивы" сбил 55-летнего мужчину. Пешеход получил травмы, поэтому его госпитализировали.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около обеда в селе Волосянка Стрыйского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.
К теме В Дрогобыче водитель автобуса насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе: фото
Как произошло ДТП
- Около обеда на сельской дороге водитель "Нивы", 58-летний местный житель, сбил своего односельчанина.
- В результате ДТП 55-летний пешеход травмировался.
- Медики отвезли его в больницу.
- Сейчас врачи устанавливают диагноз пострадавшего.
Авария произошла около обеда / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства аварии.
Поделиться новостью