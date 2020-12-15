На Львовщине на трассе Стрый – Тернополь 14 декабря случилось смертельное ДТП: водитель Peugeot насмерть сбил пешехода. Мужчина скрылся с места ДТП, но правоохранители его разыскали.

Авария произошла в селе Ольховцы Жидачевского района около 20:00. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина наехал на пешехода

Около 20:00 на трассе Стрый – Тернополь в селе Ольховцы произошло смертельное ДТП.

Неизвестный водитель наехал на 35-летнего местного жителя.

Пешеход получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте аварии.

Водитель скрылся с места ДТП.

Правоохранители разыскали беглеца. Им оказался 39-летний житель Жидачевского района.

Полицейские нашли его машину Peugeot, управляя которой мужчина, вероятно, сбил пешехода. Он спрятал ее в гараже.

Правоохранители изъяли автомобиль.



Водитель-беглец спрятал машину в гараже / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства ДТП.