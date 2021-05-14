Авария случилась на улице Черновола в 14:30. Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства ДТП.

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Девочка внезапно выбежала на дорогу

  • На улице Черновола в Золочеве водитель Renault Megane сбил 7-летнюю девочку на пешеходном переходе.
  • 52-летний житель города Буча Киевской области двигался в направлении центра города.
  • В то время ребенок внезапно выбежал на дорогу.
  • Водитель не успел среагировать, поэтому избежать столкновения не удалось.
  • В результате ДТП девочка получила травму ноги.
  • Ее госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет".
  • Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

На Львівщині водій збив 7-річну дівчинку на пішохідному переході: фото
Девочка внезапно выбежала на дорогу / Фото "Золочев.нет"

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Коротко о последних ДТП, в которых пострадали дети

  • В Польше 11 мая случилась жуткая авария с участием украинцев. В результате аварии пострадали 3 человека. Несмотря на старания польских медиков, 9-летний ребенок погиб.
  • В селе Байраки Черновицкого района 12 мая водитель трактора не справился с управлением и перевернулся. В результате инцидента погибла 6-летняя пассажирка.
  • На трассе Киев – Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго" столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли 2 человека. Среди них был ребенок.
  • В Белой Церкви правоохранители ищут владельца Toyota Camry, который совершил ДТП. Во время попытки водителя убежать от полиции он вылетел на тротуар и снес дорожный знак и 14-летнего парня.
  • На улице Боткина во Львове 28 мая курьер Glovo наехал на 10-летнюю девочку и скрылся. Правоохранители задержали мужчину 8 мая. Беглецом оказался 20-летний иностранец.