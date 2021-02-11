На Львовщине водитель сбил мужчину и скрылся: полиция разыскала злоумышленника – фото
На Львовщине возле Трускавца 9 февраля автомобиль сбил 48-летнего мужчину. Водитель скрылся с места аварии, однако правоохранители его разыскали.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около 18:30 на трассе Сходница – Песочная. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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Как произошло ДТП
- Около 18:30 на участке трассы Сходница – Песочная между городами Трускавец и Борислав неизвестный автомобиль сбил пешехода.
- Водитель скрылся с места ДТП.
- В результате аварии пострадавший, 48-летний житель Борислава, травмировался.
- Медики его госпитализировали.
- Позже правоохранители нашли вероятного виновника ДТП.
- Им оказался 39-летний житель города Трускавец, водитель автомобиля Audi.
Водитель сбил пешехода и скрылся / Фото полиции Львовщины
Что грозит водителю
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое грозит водителю, если его вину докажут в суде, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.
Правоохранители изъяли автомобиль и направили его на штрафплощадку. Досудебное расследование продолжается. Полицейские продолжают устанавливать все причины и обстоятельства ДТП.
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