В Рудках, что на Львовщине, 1 февраля водитель сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшую отвезли в больницу. Водителя-беглеца пока разыскивают правоохранители.

Источник: полиция Львовщины

ДТП произошло около 18:00 на улице Самборской. Следователи открыли уголовное производство.

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Как водитель сбил пожилую женщину

Правоохранителям позвонили медики.

Они рассказали, что в больницу доставили 73-летнюю местную жительницу с травмами, которые она получила в результате ДТП.

Как установили правоохранители, 1 февраля около 18.00 на улице Самборской в ​​Рудках, неизвестный водитель сбил женщину, которая переходила дорогу.

После аварии мужчина скрылся с места ДТП.

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 51 до 85 тысяч гривен штрафа или до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.

Сейчас полицейские устанавливают личность водителя-беглеца. Они проводят оперативно-розыскные мероприятия и выясняют обстоятельства ДТП. Правоохранители призывают очевидцев аварии позвонить на оперативную линию 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.